В Пурвциемcе около АЗС Circle K загорелась деревянная будка

Днем 7 мая в рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Г.Астрac возле автозаправки Circle K загорелось деревянное строение, сообщает агентство LETA.

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В Государственной пожарно-спасательной службе уточнили, что возгорание произошло в деревянном доме охранника площадью 20 квадратных метров.

Звонок на место происшествия поступил в 17:06, в течение 20 минут пожарным удалось локализовать пламя.

В ГПСС подчеркнули, что угрозы для АЗС нет. Пожарные продолжают тушить оставшееся пламя и осматривать строения.