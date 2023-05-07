В Пурвциемcе около АЗС Circle K загорелась деревянная будка

Днем 7 мая в рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Г.Астрac возле автозаправки Circle K загорелось деревянное строение, сообщает агентство LETA.
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В Государственной пожарно-спасательной службе уточнили, что возгорание произошло в деревянном доме охранника площадью 20 квадратных метров.
Звонок на место происшествия поступил в 17:06, в течение 20 минут пожарным удалось локализовать пламя.
В ГПСС подчеркнули, что угрозы для АЗС нет. Пожарные продолжают тушить оставшееся пламя и осматривать строения.
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