В Пурвциеме около АЗС Circle K загорелась деревянная будка
Foto: LETA

Днем 7 мая в рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Г.Астрac возле автозаправки Circle K загорелось деревянное строение, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Государственной пожарно-спасательной службе уточнили, что возгорание произошло в деревянном доме охранника площадью 20 квадратных метров.

Звонок на место происшествия поступил в 17:06, в течение 20 минут пожарным удалось локализовать пламя.

В ГПСС подчеркнули, что угрозы для АЗС нет. Пожарные продолжают тушить оставшееся пламя и осматривать строения.

В Пурвциеме около АЗС Circle K загорелась деревянная будка
Foto: LETA
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?