В Пурвциеме задержан сбегавший пьяный водитель скутера
Foto: Pašvaldības policija

В субботу вечером в Риге, в Пурвциемсе, в состоянии алкогольного опьянения и без прав был задержан убегавший от полиции водитель скутера.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, по предварительной информации, 13 августа около 17:30 в Риге на улице Иерикю был задержан мужчина, который, управляя скутером, не подчинился требованию полиции остановиться и стал убежать.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее ему было запрещено управлять транспортным средством.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как убегающий водитель скутера свернул на улицу Иерикю и начал двигаться против разрешенного направления движения. Нарушителя преследовал полицейский микроавтобус. Полиция быстро догнала мужчину и задержала его.

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