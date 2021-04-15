В Пурвциемсе ночью сгорел еще один BMW X5: полиция отрицает связь с убийством Беззубова

В ночь на 15 апреля в Риге, на ул. Д. Бранткална сгорел еще один автомобиль BMW X5 черного цвета. Однако полиция отрицает связь этого ЧП с убийством футбольного агента Романа Беззубова, застреленного днем ранее на ул. Гунара Астрас.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Госполиции, вызов на горящий в микрорайоне Пурвциемс автомобиль поступил на пульт дежурного в 03.19. Возможно, внедорожник подожгли умышленно. Из-за возгорания повреждены еще семь машин. Информации о пострадавших не поступало. Начат уголовный процесс по факту уничтожения чужого имущества. Пожар был ликвидирован в 04.44.

Как уже сообщалось ранее, автомобиль BMW X5, использованный при убийстве футбольного агента Романа Беззубова, минувшей ночью найден сгоревшим в Межапарке.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в 01.28 поступил вызов о том, что на ул. Эзермалас горит машина. Общая площадь возгорания составила 7 кв. м, пострадавших нет. Спасатели потушили пожар и сообщили о происшествии в полицию.