В Пурвциемсе прорвало водопровод, улицы затопило

Вечером 14 декабря в Пурвциемсе, на перекрестке улиц Стирну и Иерикю прорвало водопровод. Улицы затопило, движение перекрыто.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Как сообщает Rīgas ūdens, без воды остались дома на улицах Свекю. Туда отправлена цистерна с питьевой водой.
Rīgas satiksme сообщает, что из-за аварии остановлено движение троллейбусов №18, а автобусы №15 направлены на улицы Лиелвардес и Г. Астрас.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.