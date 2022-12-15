В Пурвциемсе прорвало водопровод, улицы затопило
Foto: LETA

Вечером 14 декабря в Пурвциемсе, на перекрестке улиц Стирну и Иерикю прорвало водопровод. Улицы затопило, движение перекрыто.

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Как сообщает Rīgas ūdens, без воды остались дома на улицах Свекю. Туда отправлена цистерна с питьевой водой.

Rīgas satiksme сообщает, что из-за аварии остановлено движение троллейбусов №18, а автобусы №15 направлены на улицы Лиелвардес и Г. Астрас.

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