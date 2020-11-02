В Пурвциемсе разъяренный сосед ворвался с ножом в чужую квартиру и пытался убить жильцов

Вечером 27 октября полиция получила вызов в один из многоквартирных домов в рижском микрорайоне Пурвциемс, где агрессивный жилец ворвался с ножом в соседнюю квартиру и напал на ее обитателей.

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Как выяснило следствие, жительница Пурвциемса 1986 года рождения пыталась зайти в свою квартиру, когда на нее в подъезде с ножом напал сосед. Она забежала в квартиру, однако не успела закрыть дверь, и агрессор последовал за ней. В квартире за женщину вступился ее спутник жизни. Нападавший порезал ему ножом лицо.

Пострадавшие вызвали стражей порядка, и прибывшая полиция задержала соседа с ножом. Выяснилось, что месяц назад он вышел из тюрьмы.

Решением суда злоумышленник помещен под стражу. Начат уголовный процесс по факту попытки убийства. Если мужчину признают виновным, то ему грозит новый срок — от пяти до двадцати лет тюрьмы.