В Пурвциемсе сожгли машину: преступлению предшествовал конфликт на дороге

Прокуратура Видземского предместья Риги передала в суд материалы дела, в рамках которого четверым лицам предъявлены обвинения в поджоге автомобиля.

Один из обвиняемых подстрекал к порче чужого имущества, второй организовал поджог, а их подельники осуществили его в Риге, на ул. Унияс.

Как следует из материалов дела, один из обвиняемых, побуждаемый местью из-за конфликта на дороге, решил организовать поджог автомобиля Audi A5. В июне 2018 года он встретился со знакомым и спросил, не хочет ли тот заработать 200 евро за порчу чужой машины. Тот ответил, что может найти исполнителей, после чего получил номера машины и координаты, где она находится.

Вечером 20 июня 2018 года нанятые хулиганы явились по указанному адресу, закидали авто камнями, а затем подожгли. Причиненный злоумышленниками ущерб составил 9000 евро. За исполненный "заказ" исполнители получили 100 евро.

Дело будет рассмотрено в суде Видземского предместья Риги.