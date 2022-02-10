В Пурвциемсе у пьяной матери изъяли двоих детей, третий ребенок - в больнице

В полчетвертого утра сотрудники Государственной полиции позвали на подмогу коллег из Рижской полиции самоуправлении - в одной из квартир в Пурвциемсе они обнаружили детей, которым явно требовалась медицинская помощь, сообщает передача Degpunktā.
По указанному адресу произошла драка четырех мужчин, после которой некоторых ее участников пришлось госпитализировать. В квартире осталась пьяная молодая женщина с двумя маленькими детьми. Войдя в квартиру, полицейские увидели следы драки — кровь на стене, разбитое стекло в секции. Вокруг был беспорядок. Сначала женщина уверяла, что не употребляла спиртное, однако, потом заявила, что пила вчера, а сегодня ей плохо.
Полицейские осмотрели детей, возникли опасения, что одному из них требуется медицинская помощь. Прибывшие на место медики скорой осмотрели малыша и приняли решение забрать его в больницу для проведения дополнительных обследований. Второй ребенок был доставлен к Кризисный центр. В ходе проверки личных данных выяснилось, что у женщины есть еще и третий ребенок, который на данный момент находится в больнице вместе с бабушкой.
Женщине объяснили, что она должна проехать в участок полиции, однако, она отказывалась и просила, чтобы ее оставили в квартире спать. В сопровождении стражей порядка мать все же поехала в участок, где дала показания относительно конфликта в квартире. Информация о случившемся обобщена и передана Рижскую социальную службу, а также в Сиротский суд, который продолжит работать с семьей.