В Пурвциемсе у пьяной матери забрали замерзшего и голодного ребенка

В пятницу, 28 апреля незадолго до полуночи сотрудники Рижской полиции самоуправления получили вызов в многоквартирной дом в Пурвциемсе, где в одной из квартир долгое время плакал ребенок. На указанный адрес выехал ближайший экипаж.

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У дверей квартиры полицейские встретили женщину с ребенком на руках. Она пояснила, что является соседкой и что это она звонила в полицию. Женщина рассказала, что уже собиралась идти спать, но услышала непрекращающийся детский плач. Пока экипаж ехал на вызов, она несколько раз безуспешно пыталась стучать в дверь, однако никто не открывал. Тогда соседка подергала ручку, оказалось, что дверь открыта. В квартире она встретила плачущую девочку, а на диване увидела спящего мужчину.

После разговора с соседкой стражи порядка проследовали в квартиру. Они разбудили мужчину. Он заявил, что пришел в гости и ничего не знает. Было очевидно, что он пьян.

Вскоре домой вернулась мать ребенка, которая также находилась в явном алкогольном опьянении. Женщина объяснила, что была в гостях у старшей дочери, а оставшийся у нее в гостях мужчина должен бы присмотреть за ее трехлетней младшей дочерью.

На место вызвали скорую, которая принял решение ребенка госпитализировать. По словам медиков, девочка замерзла и была голодная. В холодильнике подходящей для трехлетнего ребенка еды не было.

Проверка на алкоголь показала, что мать девочки действительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим на месте был составлен административный протокол и решение об изъятии ребенка.