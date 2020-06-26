В Пурвциемсе у пьяных родителей забрали четверых детей

В пятницу, 19 июня в 9.38 Рижская полиция самоуправления получила вызов в Пурвциемс, где находилась пьяная компания вместе с маленькими детьми. На указанный адрес выехал ближайший экипаж.

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В квартире стражи порядка встретили заметно пьяную пару и четырех несовершеннолетних детей. Родители стали оправдываться, что к ним приезжали родственники и они немного выпили.

Тест на алкоголь показал в выдохе женщины 4,86 промилле, а мужчины - 3,28 промилле.

На вопрос, кто из родственников мог бы позаботиться о детях, прозвучал ответ, что у пары есть еще несовершеннолетняя дочь, которая живет отдельно. Девушка немедленно приехала к родителям и забрала сестер и братьев к себе. Стражи порядка проверили и ее квартиру, условия проживания были признаны хорошими.

Материалы дела о безответственном поведении родителей переданы в Отдел профилактики детских правонарушений РПС.