В Пурвциемсе в пожаре погибли два малолетних ребенка; возбужден уголовный процесс

В Риге, в микрорайоне Пурвциемс, на улице Иерикю после обеда в пятницу, 18 августа, в пожаре погибли двое детей дошкольного возраста, сообщает агентство LETA.

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Сегодня в 15.16 в Государственную пожарно-спасательную службу поступила информация, что из окна трехэтажного жилого дома в Риге идет дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что задымление из квартиры на третьем этаже распространилось уже на лесничную клетку.

Обыскав квартиру на третьем этаже, пожарныее обнаружили только двоих детей, и вынесли их на улицу.

Хотя медики, в том числе бригада врачей-специалистов проводили реанимационные мероприятия, борясь за жизнь детей, спасти их уже не удалось.

На месте происшествия работали четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи, в том числе бригада медицинских специалистов, сообщили LETA в самой службе. Первая бригада медиков прибыла на место через три минуты после поступления вызова.

В квартире выгорела комната и коридор общей площадью десять квадратных метров.

Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту трагического пожара в рижском Пурвциеме, унесшего жизни двоих детей, сообщили агентству LETA в полиции.

Сейчас на месте работают специалисты и проводят осмотр, также опрашиваются свидетели и проводятся другие необходимые процессуальные действия.

Пока рано комментировать возможную причину возгорания и обстоятельства произошедшего. Также будет уточнена ответственность родителей детей.





Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь Рижской Муниципальной полиции Томс Садовскис, семья погибших в пожаре детей не находилась в поле зрения Рижской социальной службы. На данный момент никто из жильцов дома, пострадавшего в результате пожара, не обратился за помощью в Рижскую думу. Садовскис призвал тех, кому может понадобиться помощь, звонить по номеру 110.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и ушедший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выразили соболезнования родственникам детей. Первые лица государства призвали латвийцев беречь своих близких и подчеркнули, что ответственные службы должны тщательно расследовать обстоятельства происшествия.