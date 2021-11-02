В Пурвциемсе во время комендантского часа мужчина пытался на электросамокате скрыться от полиции

В рижском районе Пурвциемс во время комендантского часа мужчина пытался на электросамокате скрыться от сотрудников полиции, сообщили в передаче Degpunktā на телеканале TV3.

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Около 23 часов сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили на улице человека на электросамокате. Мужчина увидел полицейский автомобиль и попытался на самокате скрыться во дворах улицы Унияс.

Однако ему это не удалось и инспектор полиции смог его догнать. От мужчины исходил сильный запах алкоголя.

"Мужчина не отрицал, что в тот вечер употреблял спиртные напитки. Его попросили предоставить свидетельство о нахождении вне места жительства во время комендантского часа. Он его показать не смог, поэтому мужчина был оштрафован на 30 евро за несоблюдение домоседства", — сообщили в полиции.

Базы данных полиции выявили еще один факт: ранее рижанин лишился своих водительских прав, потому что сел за руль в нетрезвом виде. Тогда концентрация алкоголя на выдохе составила 1,21 промилле и мужчине был выписан штраф в размере 120 евро.

Как сообщалось ранее, за несоблюдение особо строгих ограничений, действующих на территории Латвии в период локдауна, для физических лиц предусмотрены штрафы до 2000 евро, для юридических лиц — до 5000 евро.