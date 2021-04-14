В Пурвциемсе застрелен футбольный агент

Государственной полиции удалось выяснить личность застреленного в среду утром в Пурвциемсе человека и начала масштабный поиск нападавших, сообщает LETA. Согласно информации в распоряжении Delfi, убит футбольный агент Роман Беззубов.

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Министр внутренних дел Сандрис Гиргенс (KPV LV) подтвердил агентству, что личность погибшего известна, но отказался раскрывать его вид профессиональной деятельности. По словам министра, сейчас полиция “разрабатывает быстрые версии” и службы МВД работают в усиленном режиме.

Агентство LETA выяснило, что на Даугавпилсском шоссе недалеко от Огре несколько вооруженных полицейских проверяют машины, едущие в обоих направлениях.

Как уже сообщалось, в Риге в среду утром был застрелен человек. Полиция просит отозваться всех владельцев видеорегистраторов, которые с 6:30 до 8:30 ехали по улице Гунара Астрас от ул. Дзелзавас до ул. Деглава.