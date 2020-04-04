В пятницу были задержаны три водителя в состоянии наркотического опьянения

За прошедшие сутки на дорогах Латвии были задержаны 14 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения и трое водителей в состоянии наркотического опьянения, сообщили в Госполиции.

Двое водителей, севших за руль после употребления наркотиков, были задержаны в Рижском регионе, а один — в Видземе. Кроме того, в Рижском регионе было задержано 10 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще трое пьяных водителей были задержаны в Видземе, а один — в Латгале.

За минувшие сутки работники Госполиции на дорогах Латвии оформили 407 протоколов о нарушении правил дорожного движения, 209 из них — за превышение скорости.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия. В шести из этих аварий пострадали в общей сложности шесть человек.