В пятницу были задержаны три водителя в состоянии наркотического опьянения
Foto: Shutterstock

За прошедшие сутки на дорогах Латвии были задержаны 14 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения и трое водителей в состоянии наркотического опьянения, сообщили в Госполиции.

РекламаЗакрыть

Двое водителей, севших за руль после употребления наркотиков, были задержаны в Рижском регионе, а один — в Видземе. Кроме того, в Рижском регионе было задержано 10 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще трое пьяных водителей были задержаны в Видземе, а один — в Латгале.

За минувшие сутки работники Госполиции на дорогах Латвии оформили 407 протоколов о нарушении правил дорожного движения, 209 из них — за превышение скорости.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия. В шести из этих аварий пострадали в общей сложности шесть человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form