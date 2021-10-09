В пятницу из пожара спасен один человек, один человек утонул

В пятницу, 8 октября, пожарные спасли из пожара одного человека и нашли в водоеме одного утонувшего, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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Тело погибшего было найдено в Рижском городском канале, его передали Государственной полиции.

В 10:09 поступил вызов на пожар в Риге, где в квартире пятиэтажного дома сработал датчик дыма, так как на включенной плите подгорела еда на площади 0,2 квадратных метра. Пожарные обнаружили мужчину на полу в сильно задымленной квартире и вынесли его из помещения.

Всего вчера в ГПСС поступило 50 вызовов, из них 13 на пожары, 25 на спасательные операции, а 12 вызовов были ложными.