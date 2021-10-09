В пятницу из пожара спасен один человек, один человек утонул
Foto: LETA

В пятницу, 8 октября, пожарные спасли из пожара одного человека и нашли в водоеме одного утонувшего, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тело погибшего было найдено в Рижском городском канале, его передали Государственной полиции.

В 10:09 поступил вызов на пожар в Риге, где в квартире пятиэтажного дома сработал датчик дыма, так как на включенной плите подгорела еда на площади 0,2 квадратных метра. Пожарные обнаружили мужчину на полу в сильно задымленной квартире и вынесли его из помещения.

Всего вчера в ГПСС поступило 50 вызовов, из них 13 на пожары, 25 на спасательные операции, а 12 вызовов были ложными.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

ГПСС
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе