В пятницу на дорогах Латвии задержали 147 нарушителей скорости

За минувшие сутки на дорогах Латвии были остановлены 147 нарушителей скорости, сообщили в Государственной полиции.

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Еще 20 водителей вчера были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В общей сложности за минувшие сутки в сфере дорожного движения принято 405 постановлений об административных правонарушениях, из них 122 правонарушения зафиксировано в Рижском районе.