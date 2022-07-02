В пятницу на дорогах Латвии задержано 148 нарушителей скорости

За минувшие сутки на дорогах Латвии задержаны 148 нарушителей скорости, сообщили в Государственной полиции.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Кроме того, вчера были остановлены семь водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и еще один, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения.
В общей сложности полицейскими было составлено 385 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе три — за агрессивное вождение.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также