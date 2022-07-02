В пятницу на дорогах Латвии задержано 148 нарушителей скорости
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки на дорогах Латвии задержаны 148 нарушителей скорости, сообщили в Государственной полиции.

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Кроме того, вчера были остановлены семь водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и еще один, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения.

В общей сложности полицейскими было составлено 385 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе три — за агрессивное вождение.

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