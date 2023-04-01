В пятницу на дорогах задержано семь водителей в состоянии сильного опьянения

В последний день марта на дорогах Латвии задержаны два водителя под воздействием наркотических веществ и 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе семь в состоянии сильного опьянения, когда концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У шести водителей будут конфискованы автомобили, а с трех будет взыскана стоимость транспортных средств.

В минувшие сутки на дорогах было зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в пяти авариях пострадали шесть человек.

В пятницу полиция зарегистрировала 653 нарушения правил дорожного движения, в том числе выписано 213 штрафов за превышение скорости и девять за агрессивную езду.