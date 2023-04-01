В пятницу на дорогах задержано семь водителей в состоянии сильного опьянения
Foto: Pixabay

В последний день марта на дорогах Латвии задержаны два водителя под воздействием наркотических веществ и 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе семь в состоянии сильного опьянения, когда концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У шести водителей будут конфискованы автомобили, а с трех будет взыскана стоимость транспортных средств.

В минувшие сутки на дорогах было зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в пяти авариях пострадали шесть человек.

В пятницу полиция зарегистрировала 653 нарушения правил дорожного движения, в том числе выписано 213 штрафов за превышение скорости и девять за агрессивную езду.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?