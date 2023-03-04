В пятницу пожарные выезжали на небольшие пожары в два учебных заведения
Foto: LETA

В пятницу Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызовы в два учебных заведения в связи с небольшими пожарами.

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В 12.54 поступил вызов в учебное заведение на улице Тукума в Лиепае, где возникло небольшое задымление. На месте происшествия было установлено, что в туалете на втором этаже горит контейнер для мусора. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 206 человек.

В 13.30 поступил вызов в учебное заведение на улице Паула Леиня в Риге, где в туалетах на третьем и втором этажах горели деревянные перегородки и пластиковые бумагодержатели. Пожар на третьем этаже был потушен работниками учреждения до прибытия пожарных. Из здания было эвакуировано 485 человек.

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