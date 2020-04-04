В пятницу при пожаре пострадал человек

За минувшие сутки при пожаре пострадал один человек, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Пожар произошел в середине дня в Огрском крае. Открытым огнем горел одноэтажный дом, площадь пожара была 120 квадратных метра. Когда приехали пожарные, у дома уже рухнула крыша. Из дома был эвакуирован один человек, он пострадал и был передан медикам.

В стране за сутки потушен 41 пожар, в том числе 17 пожаров сухой травы и два лесных пожара.

Из 24 пожаров, не связанных с сухой травой, шесть произошло в Риге, четыре в других городах и 14 в регионах.

77 раз за сутки ГПСС выезжала на спасательные работы — 23 раза в Риге, семь раз в других городах, 47 в регионах.

С начала года в Латвии потушено уже 1898 пожаров, в 584 случаях горела сухая трава. 30 человек погибли, 80 пострадали.