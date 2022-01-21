В пятницу утром из-за скользких дорог три пассажирских автобуса съехали с проезжей части

В пятницу утром на скользких дорогах занесло три пассажирских автобуса, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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На двух участках шоссе Рига-Лиепая пассажирские автобусы съехали с проезжей части. В дорожно-транспортных происшествиях никто не пострадал.

На Таллинском шоссе возле Адажи сегодня с дороги съехал еще один пассажирский автобус. В этой аварии пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу.

Как сообщалось, сегодня до середины дня в Латвии уже зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, один человек в аварии погиб.

Дорожные службы предупреждают о неблагоприятных условиях на дорогах — обледенении и снежных заносах.