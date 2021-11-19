В пятницу утром при пожаре погиб человек
Foto: F64

В Викшской волости Аугшдаугавского края сгорел одноэтажный деревянный дом. В нем обнаружили тело погибшего, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Вызов был получен в 7:05 утра. Площадь пожара составляла 60 квадратных метров.

В 9:11 утра пожар удалось локализовать, работы по тушению продолжаются.
18 ноября пожарные-спасатели вытащили двух утонувших из озера под Цесисом. В 12:11 была получена информация, что на озере Гайлитис в Вецпиебалгской волости Цесисского края перевернулась лодка. Спасатели достали из озера два тела.

Всего за сутки получено 49 вызовов — 19 на пожары, 20 на спасательные работы, 11 ложных вызовов.

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