В пятницу в авариях пострадали 13 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
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Четверо пострадавших были пешеходами, пятеро — велосипедистами.
Вчера полиция задержала за вождение в нетрезвом состоянии 17 водителей. Также задержан один водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Против 13 пьяных водителей начаты уголовные процессы.
Вчера было оформлено 220 протоколов за превышение скорости и всего 525 административных о нарушении правил дорожного движения.
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