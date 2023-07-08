В пятницу в авариях пострадали 13 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Четверо пострадавших были пешеходами, пятеро — велосипедистами.

Вчера полиция задержала за вождение в нетрезвом состоянии 17 водителей. Также задержан один водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Против 13 пьяных водителей начаты уголовные процессы.

Вчера было оформлено 220 протоколов за превышение скорости и всего 525 административных о нарушении правил дорожного движения.