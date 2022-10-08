В пятницу в ДТП пострадали 14 человек

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Из 14 человек, пострадавших в ДТП за сутки, трое были велосипедистами, двое - пешеходами, один - водителем электросамоката.

В четверг на латвийских дорогах пойманы 11 пьяных водителей и трое водителей под воздействием наркотических веществ.

Всего за сутки составлено 420 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 169 за превышение скорости, 11 — за агрессивное вождение.