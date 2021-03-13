В пятницу в ДТП пострадали 17 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 17 человек, сообщает Госполиция.

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В пятницу десять человек пострадали в авариях в Риге и ее окрестностях, четверо — в Латгале, двое — в Курземе и один — в Видземе. Среди пострадавших было двое велосипедистов.

Вчера полиция задержала 14 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и одного в состоянии наркотического опьянения.

Составлен 181 протокол за превышение скорости и 536 о нарушениях правил дорожного движения.