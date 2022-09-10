В пятницу в ДТП пострадали 17 человек
Foto: Pixabay

9 сентября в Латвии зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 17 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В пятницу полиция задержала десять водителей за вождение в нетрезвом состоянии и одного после употребления наркотических веществ.

Вчера было составлено 217 протоколов о превышении скорости, девять за агрессивное вождение и всего 514 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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