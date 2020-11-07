В пятницу в ДТП пострадали семь человек

В пятницу, 6 ноября, в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии пострадали семь человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, сообщили в Госполиции.

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Всего в пятницу зарегистрировано 87 ДТП, в том числе семь с пострадавшими. Четыре человека получили травмы в автоавариях в Рижском регионе.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения составлено десять протоколов, за вождение в состоянии наркотического опьянения - один, за превышение скорости- 246, а всего за нарушения правил дорожного движения - 479.