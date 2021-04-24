В пятницу в ДТП пострадали семь человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии пострадали семь человек, сообщили в Государственной полиции.

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В пятницу, 23 апреля, зарегистрировано 88 ДТП, три аварии были с пострадавшими.

Задержаны 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, два человека управляли транспортными средствами под воздействием наркотических веществ.

За различные нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 569 протоколов, в том числе 248 за превышение разрешенной скорости движения.

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LETA

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