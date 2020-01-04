В пятницу в Латвии было потушено 11 пожаров, ни один человек в них не пострадал и не погиб, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В пятницу два пожара были потушены в краях Латвии, четыре - в Риге, а пять - других городах страны.

Как сообщила агентству LETA представитель ГПСС Агрита Витола, ни один из зарегистрированных в пятницу пожаров не был особенно разрушительным, однако показательным является то, что в пяти случаях причиной пожара стало возгорание сажи в дымоходах.

ГПСС призывает жителей, воспользовавшись теплой погодой, прочистить дымоходы до наступления сильных холодов.

За прошедшие сутки работники ГПСС также провели 18 спасательных работ, а девять из полученных пожарными вызовов оказались ложными.

В общей сложности за первые трое суток 2020 года было потушено 65 пожаров, в которых пострадали четыре человека, никто не погиб.