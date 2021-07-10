В пятницу в Латвии утонули два человека

Вчера в Латвии утонули четыре человека, сообщают оперативные службы.

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В Службе неотложной медицинский помощи агентству LETA сообщили, что в пятницу получено два вызова по спасению тонувших людей, но в обоих случаях спасти их не удалось.

Один человек утонул в море в Курземе, второй — во внутреннем водоеме.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что один из погибших был найден в реке в Ливанском крае, а другой — в пруду в Южнокурземском крае.

Обстоятельства смерти установит Государственная полиция.

С начала этого года ГПСС нашла в водоемах 61 погибшего. С начала официального купального сезона 15 мая из водоемов Латвии подняли 33 утонувших человека.