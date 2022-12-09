В пятницу в Латвии зарегистрировано уже 74 аварии, есть пострадавшие

В пятницу утром, период с 6 до 11 часов, в Латвии было зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших и еще две аварии, участники которых получили травмы. Об этом Delfi сообщили в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Очевидцы рассказывают, что много аварий, когда автомобиль съезжает с проезжей частив кювет.

Утром из-за сильного снегопада было особенно затруднено движение на Талинском шоссе, на участке от Туи до поворота на Айнажи. На дорогах работают 153 снегоуборочных машины, информируют Latvijas Valsts ceļi.

Затруднено движение по всем главным и региональным автодорогам, за исключением Вентспилсского шоссе (участок от Кудры до Тукумса), Баусского шоссе (участок от Димзукалнс до Гренцтале) и шоссе Лиепая-Ница.

В пятницу, 9 декабря, облачная погода будет сменяться солнечной. Снегопад продолжится как на востоке страны, так и в северной части Курземе, в результате чего толщина снежного покрова местами увеличится на 1-4 сантиметра, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Центр предупреждает, что дороги будут скользкими. Водителей просят быть внимательными и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям.