В пятницу в результате ДТП в Латвии пострадали 22 человека
Foto: LETA

Вчера в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 22 человека, среди которых два пешехода и четверо велосипедистов, сообщает Государственная полиция.

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Всего за различные нарушения правил дорожного движения за сутки составлен 151 протокол.

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LETA

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LETA
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