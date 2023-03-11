В пятницу задержаны 19 пьяных водителей – шестеро лишатся автомобиля

В минувшие сутки в Латвии задержаны 19 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Еще двое водителей были пойманы в состоянии наркотического опьянения.

Против 12 водителей возбуждены уголовные дела. Шесть водителей расстанутся со своими транспортными средствами, а еще шестерым придется возместить стоимость управляемого транспортного средства.

Семь пьяных водителей получили административное наказание.

Всего за минувшие сутки составлено 526 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, и каждый пятый из них — за превышение скорости.