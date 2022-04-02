В пятницу зарегистрировано 92 ДТП, погиб один человек
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В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В результате ДТП пострадали 12 человек, один погиб. Среди пострадавших было двое пешеходов и четыре велосипедиста.

ДТП с погибшим произошло в Екабпилсском крае. В субботу в 1:24 в Випской волости на автодороге Зиланы-Галванкалнс автомобиль "Audi A4" съехал с проезжей части и перевернулся. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погиб один человек, а еще один пострадал.

За различные нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки составлено 406 протоколов, в том числе 184 за превышение скорости. 13 водителей задержаны за управление в состоянии алкогольного опьянения.

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