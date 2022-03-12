В пятницу зарегистрированы 24 пожара, в том числе восемь в результате поджога прошлогодней травы

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 24 пожара, в том числе восемь возгораний прошлогодней травы, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
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Всего поступило 58 вызовов, в том числе 21 на спасательные работы и 13 ложных вызовов.
Существенных пожаров или других происшествий не зафиксировано. Пострадавших и погибших также нет.
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