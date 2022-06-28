В реке Айвиексте массово гибнет рыба: виноваты сильный паводок и аномальная жара

Паводок в Видземе и сильная жара послужили неблагоприятными условиями для рыбы в реке Айвиексте недалеко от Лубаны, что и привело к ее массовой гибели.

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27 июня в Государственную службу окружающей среды (VVD) поступила информация о мертвой рыбе в реке Айвиексте возле Лубаны. Среди погибших рыб были окунь, плотва, линь, лещ, щука, угорь, линь, сазан и другая рыба.

Инспекторы VVD незамедлительно обследовали реку и установили, что концентрация кислорода в водах Айвиексте у Лубанского шлюза соответствует норме, в устье Калнупе при впадении ее в Айвиексте снижается (3,9 мг/л), а в устье Ичи она еще ниже (1,3 мг/л). Кроме того, ниже по течению от устья Ичи кислород, уровень которого замеряли до Лубаны, уже катастрофически низок — всего 0,3 мг/л.

Вода с уровнем кислорода менее 5 мг/л является неблагоприятной средой для рыб, а концентрации кислорода менее 2 мг/л вызывают гибель (для рыб семейства окуневых это возможно уже при 3 мг/л).

По словам директора Департамента контроля рыболовства VDD Эвии Шмите, в результате недавних сильных дождей уровень воды в реках Видземе резко поднялся, что привело к затоплению лугов и пойм. В результате из затопленных участков в реку поступило большое количество органического вещества, которое начало быстро разлагаться при интенсивном потреблении кислорода. В итоге, в некоторых частях реки

дефицит кислорода стал фатальным для рыбы