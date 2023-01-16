Вечером в воскресенье, 15 января, в Илуксте Аугшдаугавского края в реке Илуксте, возможно, утонула несовершеннолетняя девушка, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
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Сегодня полиция продолжила поиски совместно с Государственной пожарно-спасательной службой. В поисках также использовался беспилотный летательный аппарат.
Девушку до сих пор не удалось найти. Поиски продолжатся во вторник, 17 января.
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