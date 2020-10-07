В реке Югла вновь обнаружено загрязнение
Foto: F64

В реке Югла в Риге во вторник вновь обнаружено загрязнение - масляное пятно площадью 250 квадратных метров, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

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Загрязнение обнаружено в реке возле улицы Форелю. Спасатели установили сорбирующие боны, причины загрязнения выясняют сотрудники Государственной службы окружающей среды.

Как сообщалось, в воскресенье в реке Югла возле ул. Маркалнес была обнаружена утечка нефтепродуктов площадью 250 квадратных метров. Тогда спасатели также установили сорбирующие боны для ликвидации загрязнения.

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LETA

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LETA
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