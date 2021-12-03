В реку въехал автомобиль с детьми: водителю и пассажирам едва удалось спастись

В результате аварии возле Страупе в реку Брасла съехал автомобиль, в котором находилась семья с детьми.

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По данным Видземского регионального управления полиции, 28 ноября, в 13.30 водитель автомобиля Volvo XC60, не убедившись при обгоне в безопасности маневра, столкнулся с автомобилем Volvo V50, водитель которого также начинала обгон.

После столкновения Volvo V50 съехал в реку и начал стремительно тонуть. Семья, находившаяся в салоне автомобиля, своими силами смогла выбраться на берег. Они успели спастись еще до приезда команды Государственной пожарно-спасательной службы. С помощью водолаза из реки извлекли затонувшую машину. По делу начат административный процесс.

В момент аварии в автомобиле находилась семья из четырех человек: мать, отец и дети в возрасте 7 и 10 лет. Водитель позже написала в соцсети Facebook, что после того, как машина оказалась в реке, у нее заблокировались двери, открытой оставалась лишь задняя. Через нее семья успела выбраться на берег, им помогал и оказавшийся на месте ЧП свидетель.