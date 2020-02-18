В Резекне два человека вышли на лед, одному удалось выбраться, другого достали из воды мертвым

Спасатели достали из водоема в Резекненском крае мертвое тело. Это уже восьмой утонувший человек в этом году, сообщает LETA.

В понедельник в 9:46 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов — сообщили, что тонет человек. Прибыв на место, спасатели смогли вытащить уже только тело, которое находилась в 200 метрах от берега. Для этого пришлось использовать гидрокостюмы, спасательную доску и веревку.

Позже была получена информация, что сначала на льду находилось два человека, но одному удалось выбраться на берег своими силами.