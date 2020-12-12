В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo: площадь пожара 3500 квадратных метров (ДОПОЛНЕНО)

В ночь на субботу в Резекне загорелся магазин строительных материалов Depo. К моменту приезда спасателей здание горело открытым пламенем.

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Сообщение о возгорании на ул. Стацияс,31 поступило на пульт дежурного в 02.41. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 3 500 квадратных метров. Произошел обвал стен. Из находящихся рядом домов эвакуировали жителей. Полиция ограничила движение вблизи места ЧП.

Несколько расчетов Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) продолжают работать на месте происшествия. Как отмечают в ГПСС, в спасательных работах участовали 34 пожарных. К работам по ликвидации пожара привлечены 8 автоцистерн и 3 автолестницы.

Также на ул. Стацияс прибыли и представители SIA DEPO DIY, которые оказывают помощь отвественным службам.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Foto: DELFI Aculiecinieks



