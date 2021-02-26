В Резекне произошла утечка серной кислоты на железной дороге

В четверг на железнодорожной станции в Резекне случилась утечка серной кислоты из цистерны. Она была успешно ликвидирована, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 17:05 спасатели получили информацию о том, что из верхнего клапана одной из цистерн на станции вылилось 18 литров серной кислоты. Вещество не попало в окружающую среду и вытекло в специальную емкость.

Аварийная бригада компании Latvijas dzelzceļš выкачала 400 литров кислоты из поврежденной цистерны в другую емкость, а спасатели огородили территорию и провели очистку оборудования. Работа длилась несколько часов.

Также в Резекненском крае в четверг пожарные потушили пожар в Гришканской волости — горела крыша одноэтажного производственного здания и две единицы производственного оборудования. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Было эвакуировано пять человек.

В Озолмуйжской волости Резекненского края загорелся автомобиль, его потушили до приезда пожарных — у проезжавшего мимо водителя был огнетушитель. Пожарные проверили машину и отсоединили клеммы аккумулятора.