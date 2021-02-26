В Резекне произошла утечка серной кислоты на железной дороге
Foto: LETA

В четверг на железнодорожной станции в Резекне случилась утечка серной кислоты из цистерны. Она была успешно ликвидирована, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 17:05 спасатели получили информацию о том, что из верхнего клапана одной из цистерн на станции вылилось 18 литров серной кислоты. Вещество не попало в окружающую среду и вытекло в специальную емкость.

Аварийная бригада компании Latvijas dzelzceļš выкачала 400 литров кислоты из поврежденной цистерны в другую емкость, а спасатели огородили территорию и провели очистку оборудования. Работа длилась несколько часов.

Также в Резекненском крае в четверг пожарные потушили пожар в Гришканской волости — горела крыша одноэтажного производственного здания и две единицы производственного оборудования. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Было эвакуировано пять человек.

В Озолмуйжской волости Резекненского края загорелся автомобиль, его потушили до приезда пожарных — у проезжавшего мимо водителя был огнетушитель. Пожарные проверили машину и отсоединили клеммы аккумулятора.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса

От владельца

Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€