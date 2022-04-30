В Резекненском крае в аварии погиб водитель грузовика
Foto: AP/Scanpix/LETA

В субботу, 30 апреля в Резекненском районе в результате столкновения грузовика на местной дороге погиб водитель грузовика.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в 12.44 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в Озолмуйжской волости Резекненского района на автомагистрали V580. По первоначальной информации, грузовик съехал с дороги и перевернулся на бок.

Водитель погиб на месте аварии. На место аварии прибыли полиция, медики и пожарные расчеты. В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для освобождения водителя погибшего грузовика необходимо было применить гидравлические инструменты. Мужчину вытащили из машины и передали врачам, которые констатировали его смерть.

Сотрудники ГСФР также собрали топливо, вытекшее из поврежденного бака разбившегося автомобиля.

В полиции выясняют обстоятельства аварии.

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