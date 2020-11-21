В результате аварий в Риге и Гулбенском крае погибли два человека
Foto: F64

Вчера в Латвии зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий погибли два человека, пострадали еще десять человек, сообщили в Государственной полиции.

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Вчера около 13.30 в Ранкской волости Гулбенского края на шоссе Смилтене-Гулбене столкнулись два грузовых автомобиля "Scania". В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек и еще один пострадал.

В Риге водитель микроавтобуса "VW Crafter" вчера на ул. Вецдаугавас сбил женщину, которая от полученных травм скончалась.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь водителей, за превышение скорости на водителей оформлен 161 протокол.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 425 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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LETA

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LETA
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