В результате автоаварий в воскресенье погибли два человека

Вчера в Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погибли два человека, пострадали 14, сообщает Государственная полиция.

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В воскресенье в 19.20 в Яунмарупе Марупского края автомобиль "Mercedes Benz" съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии погиб один человек. О второй аварии с погибшим известно лишь то, что она произошла в Курземе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала восемь водителей, за превышение скорости оформлено 192 протокола.

В целом полиция вчера оформила 400 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.