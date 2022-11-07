В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек, сообщили в Госполиции.

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В минувшие сутки зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, семь аварий были с пострадавшими.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 286 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения. Задержано 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения и два водителя под воздействием наркотиков. Один водитель оштрафован за агрессивное вождение, 175 — за превышение скорости.