В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек
Foto: Delfi lt

В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек, сообщили в Госполиции.

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В минувшие сутки зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, семь аварий были с пострадавшими.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 286 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения. Задержано 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения и два водителя под воздействием наркотиков. Один водитель оштрафован за агрессивное вождение, 175 — за превышение скорости.

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