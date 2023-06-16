В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 22 человека

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 22 человека, сообщает Государственная полиция.
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В четверг в стране зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 327 протоколов, в том числе 174 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом виде возбуждено два административных и десять уголовных дел.
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