В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 22 человека

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 22 человека, сообщает Государственная полиция.

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В четверг в стране зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 327 протоколов, в том числе 174 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбуждено два административных и десять уголовных дел.