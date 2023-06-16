В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 22 человека
Foto: LETA

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 22 человека, сообщает Государственная полиция.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг в стране зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 327 протоколов, в том числе 174 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбуждено два административных и десять уголовных дел.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes