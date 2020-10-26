В результате драки убит 53-летний инвалид-колясочник, еще один человек госпитализирован

В Тукумсе на прошлой неделе произошло убийство: в доме на ул. Хармониямс в результатe драки погиб инвалид, передвигавшийся в коляске, еще один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

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Как отмечает Degpunktā, трагические события разворачивались в одной из квартир, которую с некоторых пор облюбовали окрестные любители горячительных напитков. Известно, что в квартире проживал инвалид, которому самоуправление выделило жилплощадь.

Один из соседей рассказал, что погибшего звали Витаутс, у него не было ног, поэтому тот передвигался в инвалидной коляске. Соседи охарактеризовали его как спокойного и неконфликтного человека.

В рамках уголовного процесса полиция задержала 33-летнего подозреваемого, ранее неоднократно попадавшего в поле зрения органов правопорядка. Известно, что в тот вечер мужчина напал еще на одного человека, которому потребовалась госпитализация. Следствие по делу продолжается.