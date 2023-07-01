В результате ДТП погиб водитель мотороллера

В пятницу в Сигулде в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб водитель мотороллера, сообщили в Государственной полиции.

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В пятницу в 21:15 полиция получила сообщение о ДТП на Видземском шоссе, 67 в Сигулде, где произошло столкновение между автомобилем "Seat Coroba" и электрическим мотороллером, водитель которого погиб на месте происшествия.

В Рижском регионе в ДТП вчера пострадали 26 человек, в Видземе - четыре, в Курземе - два, в Латгале - один.

За превышение скорости в пятницу составлено 195 протоколов, а 24 водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за минувшие сутки полиция составила 442 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.