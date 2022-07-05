В результате ДТП пострадали пассажиры: полиция ищет свидетелей аварии

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 1 июля, в 10.50 в Лиепае, на пересечении улиц Зирню и Лаку: в это время там столкнулись Land Rover и Volkswagen Golf.

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В результате ДТП пострадали три пассажира Volkswagen Golf, которых с места происшествия доставили в медицинское учреждение.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 63404632 или 110.